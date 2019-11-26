سفير اليمن لدى إسبانيا يقدم إستقالته ويكشف عن تزوير في الدبلوماسية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أعلن سفير اليمن لدى مملكة أسبانيا، نبيل خالد ميسري، اليوم الثلاثاء، إستقالته من منصبه، وذلك في رسالة نصية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي .



وأوضح السفير نبيل ميسري، أن سبب إستقالته هو الفساد المستشري وتزوير الهويات الدبلوماسية نظير مقابل مادي والوظائف الوهمية في السفارات منذ عام 2015م .. مشيراً إلى أنه طالب مراراً بتشكيل لجان للتحقيق في تلك الظواهر لكن دون مجيب .

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ولفت السفير ميسري في برقيته إلى حجم التمييز بين سفارة اليمن في أسبانيا والسفارات الأخرى في الدول الأوروبية .. موضحاً أن كل ما هو متاح للسفارة في اسبانيا هي ميزانية لا تتجاوز 3 الاف دولار شهرياً في حين ميزانيات وإيجارات البعثات اليمنية الأخرى بنفس المنطقة (أوروبا) أضعاف ذلك .

وأكد السفير ميسري أنه لا يتشرف بإن يكون مع أحد المعروفين بالفساد في الدبلوماسية اليمنية هو السفير مروان نعمان في لجنة التحقيق التي طالب بتشكيلها .. معتبراً ذلك قمة الإستهتار بمكانة الدولة .

وأختتم السفير نبيل خالد ميسري إستقالته بالقول "على ضوء ذلك وحفاظنا على تاريخنا المعروف للجميع لا يشرفني أن استمر بوظيفة سفير اليمن لدى مملكة أسبانيا وأقدم إستقالتي إليكم" .