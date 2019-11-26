شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تواصل التغرير على عدد من أطفال وشباب إب وتزج بهم في محارق الموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 تواصل مليشيا الحوثي، التغرير على عدد من أطفال وشباب محافظة إب وتزج بهم في محارق الموت الحوثية.

Advertisements وتستخدم المليشيات كافة الأساليب الهادفة لجلب الشباب والأطفال إلى جبهاتها القتالية. وتحدثت وسائل إعلام حوثية عن مصرع 2200 قتيل من مليشيا الحوثي، منذ إحتلالها لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014م، فضلا عن سقوط آلاف الجرحى من عناصر المليشيا أغلبهم مصاب بإعاقات دائمة وبعضهم مبتوري الأطراف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تواصل التغرير على عدد من أطفال وشباب إب وتزج بهم في محارق الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.