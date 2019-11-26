شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد الاشتباكات في منطقة "عينان" بمديرية السبرة جنوب إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الثلاثاء، بأن اشتباكات عنيفة تجددت بمديرية السبرة.

Advertisements وأضافت المصادر، أن اشتباكات مسلحة في منطقة "عينان" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، بين مسلحي بيت "عيله" ومسلحي بيت "السويدي"، وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وأشارت المصادر إلى أن الإشتباكات والمواجهات التي اندلعت ، جاءت على خلفية مقتل مواطن وابنته وإصابة زوجة القتيل برصاص مسلح من بيت السويدي يدعى "أحمد محمد درهم السويدي" والذي ارتكب جريمته ولاذ بالفرار عقب الحادثة.

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