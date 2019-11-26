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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: أكثر من مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من مليون حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، تم الإبلاغ عنها منذ العام 2018.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على موقع "تويتر": "أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018، دون أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول الأمر".
وأضافت المفوضية أنها مع شركائها ساعدت خلال العام الجاري في تعليم أكثر من 27 ألف من اللاجئين واليمنيين حول حماية أنفسهم من الكوليرا، وكيفية التصرف عند ظهور أعراض المرض.
و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يصيب الأطفال من دون الخامسة بشكل خاص، ويؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي المريض للعلاج المناسب خلال ساعات من إصابته بالمرض.
وأدى الإنقلاب والحرب التي تشهدها اليمن منذ خمسة أعوام إلى انهيار المنظومة الصحية في البلاد وتفشي أوبئة وأمراض مختلفة خلفت آلاف الوفيات وفق تقارير أممية.
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