شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الحوثي يخرج عن صمته في أول تصريح ويكشف حقيقة افتتاح مطار صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران، القابعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين في اليمن الدكتور مازن غانم ، ان الأخبار التي تم تداولها حول فتح مطار صنعاء "غير صحيحة".

مؤكداً أن مطار صنعاء" مازال مغلقاً أمام الرحلات المدنية من قبل التحالف".

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ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة، في صنعاء، كان موضوع فتح مطار صنعاء الدولي في طليعة المواضيع المدرجة في حوار التهدئة.

وكان التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد قال اليوم الثلاثاء، أنه سيخفف القيود على المجال الجوي اليمني، للسماح برحلات جوية تنطلق من صنعاء لنقل من يحتاجون للعلاج الطبي في الخارج.

وأكد التحالف، في بيان رسمي، أن قواته ستقوم بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.