شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : العاهل السعودي "سلمان بن عبد العزيز" يصدر توضيحًا عاجلاً ومهمًا بشأن منهج السعودية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء؛ توضيحًا مهمًا بشأن منهج السعودية، وذلك على وقع الانفتاح الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.



وأكد "الملك سلمان"، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة، على الالتزام بالثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومنهجها القائم منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

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وأوضح العاهل السعودي، أن منهج السعودية قائم "على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة".

وأشاد "الملك سلمان"، بما وصفها "إنجازات السعودية من توسعة للحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعد الأضخم في التاريخ، خدمة ورعاية للحرمين وقاصديهما".