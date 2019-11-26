عـــاجـــل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيَا عاجلًا وتوجيهات عليا، بسحب الأراضي الواقعة تحت أيدي مواطنين لا يملكون لها صك ملكية.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، صدر أمر ملكي يقضي باعتبار الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ملكا عاما للدولة، كما أقر عقوبات رادعة لمن يعتدون على أراضي الدولة.



وأشار الأمر الملكي إلى أنه لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع مراعاة البند الثاني الذي ورد في الأمر الملكي".



وأكدت الصحيفة، أن الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان، قضى بتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

كما تم تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

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