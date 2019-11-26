شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يعلن فتح مطار صنعاء الدولي لهذه المهمة والحوثيون يعلنون جاهزيته الفنية وفقا للمعايير الدولية عالميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بن بريك يعلن التمرد والعميد أمجد خالد يكشف عن أوامر صارمة والمهمة التي كلفوا بها بعد لقاءات بن سلمان السرية في سلطنة عمان.. التحالف العربي يعلن عدة قرارات بشأن الحوثيين المجلس الانتقالي يتمردعلى السعودية وينقلب رسميا على اتفاق الرياض .. ويعلن عن قرار مفاجئ عاجل وخطير : انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية قبل قليل.. ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً.. ويوجه تحذير شديد اللهجة..(شاهد صور الانقلاب التي ارعبت كل الحكام العرب)

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