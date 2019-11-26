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عدن - ياسمين التهامي - "صورة"بعد 3ساعات من الزفاف فقط...طلاق فنانة مصرية مشهورة لسبب لا يخطر على بال

سجلت فنانة مصرية أسرع طلاق في الوسط الفني، بعد أن طلاقها زوجها رجل الأعمال بعد 3 ساعات من زواجهما.

ففي الوسط الفني حالات الطلاق كانت قياسية بالفعل فمنها ما حصل بعد 3 ساعات من الزواج، ومنها بعد 24 ساعة، ومنها بعد عدة أيام، وأكثرها بعد أشهر قليلة.

ورصد موقع "الفن" في تقرير له أبرز وأقصر الزيجات في الوسط الفني:

الممثلة المصرية نهلة سلامة تحمل الرقم القياسي في أسرع طلاق وقع في الوسط الفني، وذلك بعدما تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النجار، وانتهى الزواج في خلال 3 ساعات تقريباً، فلقد تزوجا في الخامسة فجراً وانفصلا في الساعة الثامنة صباحاً.

جديد اب برس :

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أما حالة الارتباط التي لم تستمر سوى لساعات أيضاً جمعت كل من الممثل المصري رشدي أباظة بالفنانة اللبنانية الراحلة صباح، ويقال إن الزواج لم يدم أكثر من 15 ساعة وذلك بسبب تدخل الفنانة سامية جمال والطلب من زوجها رشدي أباظة أن ينفصل عن صباح، بعدما علمت جمال بأن أباظة تزوج عليها.



كذلك فاجأت الممثلة السورية تولين البكري الجميع عندما كشفت عن طلاقها بعد 24 ساعة من زواجها، وذلك لأن أهل عريسها لم يوافقوا على زواجه منها لكونها سيدة مطلقة. واعتبرت أن هذا الطلاق ناتج عن عنف معنوي يُبنى على نظرة المجتمع المجحفة بحق المرأة المطلقة.

زواج الممثل المصري حاتم ذو الفقار من الممثلة المصرية نورا لم يدم سوى أيام قليلة إذ عادا وإنفصلا عن بعضهما، وقال ذو الفقار عن ما حصل في إحدى الحلقات التلفزيونية: "إلتقينا أثناء تصوير فيلم "عنتر شايل سيفه" وخلال مشهد تهجمي عليها ضمن أحداث الفيلم لم ألمس جسدها، فأعجبت بي وبدأت بيننا حالة حب وإعجاب انتهت بالزواج".

وقبل وفاته قال ذو الفقار في حديث صحفي: "أستطيع أن أفتخر بأن أول قصة حب في حياتي كانت للممثلة نورا، وهي أفضل من عرفت، بنت بلد جدعة، أحببتها وعندما حدث الإنفصال حدث في هدوء، لأننا أولاد بلد ونعرف الأصول".

بدوره انفصل الممثل المصري وليد فواز عن الممثلة مي سليم بعد أيام قليلة على زواجهما، وأثناء تمضيتهما شهر العسل، فاجأ فواز متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق جاء فيه التالي: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي، للأسف بتنكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد".



كذلك حصل مع الفنان المصري مدحت صالح والممثلة المصرية شيرين سيف النصر إذ انفصلا عن بعضهما بعد زواج دام 4 أشهر فقط، عندما دخل صالح بمشكلات كبيرة مع الفنانة فيفي عبده، بعدما رفعت ضده دعوى قضائية في قضية شيك من دون رصيد، فاتهمتها شيرين سيف النصر أنها تسعى للتفريق بينها وبين صالح.

وردّت فيفي عبده في برنامج "100 سؤال" مع رغدة شلهوب بأنها لا تعلم لماذا اتهمتها شيرين سيف النصر بالتفريق بينها وبين مدحت، فمدحت كان صديقاً وأخاً لها، وعملت معه فترة طويلة على المسرح ولكنها لم تسع لانفصاله عن شيرين.

اما في العام 2011 تزوجت الممثلة المصرية عبلة كامل من الممثل المصري محمود الجندي، ولم يستمر الزواج سوى بضعة أشهر، ولم يفصح الطرفان عن سبب الطلاق.

على صعيد آخر وقع الحب بين الممثلة المصرية نهال عنبر والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين، أثناء بروفات مسرحية "الواحد وأربعين حرامي"، وانتهت بزواج سريع كانت نهايته أيضاً سريعة، إذ انفصلا عن بعضهما بعد 7 أشهر من الزواج.