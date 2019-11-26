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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان: محمد بن سلمان يكشف سبب تراجعه بالمشاركة بالبطولة ويفجر مفاجأه بخصوص قطر...بعد قرار خليجي 24

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء جديد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ينبئ بمفاجأة مع قطر، وذلك عقب قرار مشاركة السعودية في كأس بطولة "خليجي 24" بالدوحة.

وأفاد موقع "العربية" السعودي، بأن ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان، سيجري غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

جديد اب برس :

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ولم يوضح الموقع أهداف الزيارة المفاجئة التي سيجريها محمد بن سلمان، إلى الإمارات، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وتوقع مراقبون، أن تكون زيارة "بن سلمان" إلى الإمارات لبحث إنهاء الأزمة الخليجية ومصالحة قطر، وذلك بالتنسيق مع محمد بن زايد، الذي يعارض "فك حصار" قطر، بحسب تقارير أجنبية.

وشهدت الأسابيع الماضية، تطورات مثيرة، بعد أن تراجعت السعودية والإمارات والبحرين، عن مقاطعة بطولة كأس "خليجي 24"، بسبب إقامتها في قطر، وذلك في تحول مفاجئ على وقع أنباء المصالحة الخليجية.

وكانت صحيفة "إيلاف" السعودية المقرَّبة من دوائر صنع القرار في المملكة، أكدت أن "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، تتجه إلى إرساء توجه على إعلامها بعدم التعرض لدولة قطر في البرامج السياسية والرياضية".

يذكر أن مصدرًا حكوميًّا في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف أن المصالحة الخليجية - الخليجية، "بلغت مرحلة متقدمة"، وسط جهود تقودها الولايات المتحدة بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.