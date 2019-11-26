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عدن - ياسمين التهامي - عاجل مالذي يحدث؟؟المخابرات الأمريكية تستنفر...انطلاق مقاتلات أمريكية وغلق البيت الأبيض وانتهاك المجال الجوي لواشنطن

أفاد مسؤولون وشبكة تلفزيون بأنباء عن انتهاك المجال الجوي فوق واشنطن وانطلاق مقاتلات وإغلاق البيت الأبيض. وبحسب شبكة "أن بي سي" تم وضع البيت الأبيض يوم الثلاثاء قيد الإغلاق، حيث تم إرسال طائرات مقاتلة في واشنطن عقب انتهاك المجال الجوي، حسبما قال مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون للشبكة. جديد اب برس : Advertisements كما ذكرت شبكة "أن بي سي" أن حالة تأهب أمني رفعت في مبنى الكابيتول. ولم ترد شرطة العاصمة الأمريكية والمخابرات الأمريكية على الفور على طلبات بالتعليق. ولم يقدم البيت الأبيض تعليقا على الفور. وأعلنت قيادة المنطقة الشمالية الأميركية أن القوات الجوية تتعامل مع تحذير أمني في سماء واشنطن.

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