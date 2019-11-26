شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار والريال السعودي بشكل جنوني...أسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء 26-11-2019 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 26-11-2019? - آخر تحديث الثلاثاء 26-11-2019? ارتفاع الدولار والريال السعودي بشكل جنوني...أسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء 26-11-2019 آخر الأسعار للشراء التي وصل إليها السوق اليوم الثلاثاء : الريال السعودي : صنعاء 152.50 ريال ، و عدن 155 ريال. جديد اب برس : Advertisements الدولار الأمركي : صنعاء 579 ريال ، و عدن 590.50 ريال.

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