المحويت: إصابة 10 طالبات بسبب انهيار سقف فصلهن الدراسي

أصيبت عشر طالبات بجروح ورضوض أمس الاثنين، بعد انهيار أجزاء من سقف فصلهن الدراسي في مدرسة حكومية بمديرية العرقوب، التابعة لمحافظة المحويت غربي اليمن.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن "كتلا خرسانية سقطت من سقف أحد الفصول الدراسية في مدرسة العهد الجديد أثناء وجود الطالبات فيه ظهر أمس، ما أسفر عن إصابة عشر طالبات، من بين 25 طالبة في الفصل، بجروح وإصابات خفيفة أو متوسطة".
وأوضحت المصادر أن "الانهيار ناتج عن تهالك مبنى المدرسة، وعدم صيانته منذ فترة طويلة".
وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإن أكثر من 4 ملايين طفل في اليمن بحاجة إلى المساعدة في مجال التعليم، ونحو مليوني طفل آخرين خارج المدارس من أصل 7 ملايين طفل في سن الدراسة.
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