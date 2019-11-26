المليشيا تدفع بتعزيزات حوثية كبيرة إلى تخوم مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 دفعت مليشيات الحوثي، بتعزيزات كبيرة إلى تخوم مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

ويأتي هذا في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، وتصعيدها اليومي. Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أنها رصدت حشود وتجمعات لمسلحي المليشيات في الأطراف الشمالية الشرقية للمديرية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دفعت بهم على شكل مجاميع متفرقة. وأضافت المصادر أن المليشيات عاودت قصف مناطق شرق الدريهمي بالقذائف المدفعية ، وأطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة. وفي السياق ، أفادت المصادر أن المليشيات استهدفت جنوب الدريهمي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف عصر اليوم الثلاثاء.

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