ندوة علمية بحضرموت بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الدكتور صالح علي باصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

المكلا - الخليج 365

بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة العرب، نظمت الجامعة بالمكلا برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ندوة علمية.



وفي الجلسة الافتتاحية للندوة التي بدأت بايآت من الذكر الحكيم بعدها توقف الحاضرون لقراءة الفاتحة على روح الفقيد باصره وقد أدار الندوة الدكتور عبدالقادر علي باعيسى.

وألقيت بالندوة كلمة جامعة العرب ألقاها الدكتور عبود محمد العبل المعاري رئيس الجامعة أشار فيها إلى أن الفقيد هو أول من وضع الخطط الاستراتيجية الأولى لجامعة العرب وهذه الندوة تنظمها الجامعة كوفاء للراحل الذي قدم للوطن بشكل عام والجامعة بشل خاص كل الخطوات التي أسهمت في تأسيسها مشيرا إلى أن الفقيد الراحل رجل وطني عمل على تطوير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك تطوير البنية التحتية والتنظيمية للجامعات اليمنية خلال تلك الفترة الماضية داعيا المولى أن يسكنه فسيح جناته وجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته يوم القيامة.

بعد ذلك ألقيت كلمة لأسرة الفقيد الراحل الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة قدمها أبن أخي الفقيد أستعرض خلالها نبده تعريفية عن حياة ومسيرة الراحل الدكتور صالح علي باصرة العلمية والسياسية ناقلا الحاضرين تحيات أبنه الدكتور شادي وكافة أفراد أسرة آل باصرة معربا عن شكرهم وتقديرهم لجامعة العرب على تنظيمهم لهذه الندوة عرفانا ووفاء للراحل سائلا المولى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

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بعد ذلك قدم الدكتور عبدالله سعيد الجعيدي رئيس مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر ورقة عمل استعرض فيها علاقته بالفقيد و مراحلة الأولى منذ نشأته في المكلا حي السلام.

كما قدم الأستاذ عبدالقادر سعيد بصعر محور بعنوان الفقيد كما عرفته تطرق فيه إلى العلاقة التي تربطه بالفقيد خلال مرحلة الدراسة مستعرضا بعض المشاركات السياسية والعلمية الفقيد باصرة مشيراً إلى أن هذه الندوة تعد تذكيرا وعرفانا لجهود الفقيد الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة كأول رئيس لمجلس أمناء جامعة العرب.

بعد ذلك قدم الأستاذ الدكتور أبوبكر حسين راسم عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب محور بعنوان الفقيد عندما كان وزير للتعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلاله إنجازاته العلمية والأكاديمية ومساهمته في أنشاء مشروع ضمان الجودة للجامعات اليمنية وإعداد الخطط والدراسات لتطوير البحث العلمي والارتقاء بالتعليم الجامعي وذلك خلال توليه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعرض الدكتور أبوبكر حسين راسم بعض الصور الفقيد باصرة أثناء افتتاحه وزيارته للمشاريع التعليمية والأكاديمية بالجامعات اليمنية في تلك الفترة.

وفي ختام الندوة تم توزيع الكتاب الخاص بالفقيد الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة الذي يحمل شعار رجل القول والفعل للحاضرين بالندوة العلمية.

حضر الندوة كل من عمداء الكليات والأساتذة والأكاديميين والطلاب بجامعة العرب وعدد من الباحثين والكتاب والإعلاميين بحضرموت.