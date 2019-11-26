قيادة إنتقالي تبن تسلم ادارة مدرسة سفيان معدات واجهزة صوتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

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بحضور الاخ العميد علي الجعدي عضو الجمعيه الوطنيهً قام الاخ الاستاد محمد سالم الوعل رئيس القيادة المحلية للانتقالي مديرية تبن بتسليم معدات واجهزه صوتية لادارة مدرسة سفيان للتعليم الاساسي لاحتياجات المدرسة .



واوضح الوعل خلال التسليم بأن قيادة انتقالي المديرية ستقدم الدعم والمساعدة حسب الاحتياجات الأولوية على مستوى المدارس التعليمية في تبن بمحافظة لحج . هذا وقد لاقى هذه الهدية الثناء والشكر من قبل اهالي المنطقة وادارة المدرسة بما قدمه انتقالي تبن لهم .

حضر عملية التسليم عدد من مدراء الإدارات في انتقالي المديرية .