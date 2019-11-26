شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شابان ينهيان حياتهما بالانتحار في خورمكسر بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات انهى شابان حياتهما بالانتحار في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن.

Advertisements وقال مصدر محلي أن شابين انتحرا في خورمكسر خلال الأيام القليلة الماضية. واضاف المصدر أن انتحار الشابين احدث صدمة بين أهالي مديرية خورمكسر. وأكد المصدر عدم معرفة دواعي اقدام الشابين على الانتحار. ودعا المصدر الجهات المعنية للقيام بدورها في كشف ملابسات واسباب حالات الانتحار في عدن.

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