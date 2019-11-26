- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي في مواجهات مع الجيش بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال "المركز الإعلامي لألوية العمالقة" ان أكثر من 19 حوثياً قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرون جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع.
وذكر عن مصادر طبية، أن 11 جثة وصلت إلى صنعاء و 38 جريحاً "السبت والأحد" من جبهة الساحل الغربي تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري، فيما استقبلت مستشفيات الحديدة 8 جثث و 12 جريحا من ذات الجبهة معظمهم في حالة حرجة.
في السياق أعلنت قوات الجيش الوطني، اسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا، في سماء مدينة المخا، غربي محافظة تعز، فيما أسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية، طائرتين مسيرتين أخرايتين، قبل أن تصلا إلى المدينة ذاتها.
وقال موقع الجيش أن الجيش تمكن إسقاط طائرة مسيّرة حوثية تحمل متفجرات، كانت تحلق في سماء مدينة المخا، متجهة صوب مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا، الذي استهدفته المليشيا الحوثي في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي في مواجهات مع الجيش بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.