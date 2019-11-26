شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. وداعا للصلع الى الأبد .. 5فواكه طبيعية ومتوفرة تعالج لك مرض تساقط الشعر فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إكتشف خبير في تساقط الشعر عن 5 أنواع من الفواكه يمكن إستخدامها لمنع الإصابة بالصلع وتساقط الشعر. ويزعم الدكتور بشار بزره، مؤسس عيادة Beyond Med في Kensington، أن التفاح يساعد في منع ظهور قشرة الرأس، وأوضح أيضاً أن الادلة بدأت تٌظهر أن الخوخ يستطيع بوقف تساقط الشعر.

وأضاف موضحا: “السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر، الصلع الذكري أو الأنثوي، هو سبب وراثي. ولكن هناك عدة أسباب أخرى لتساقط الشعر، كـ فروة الرأس غير الصحية، وأكد أن النظام الغذائي له دور مثالياً لمنع تساقط الشعر والحفاظ على فروة الرأس،

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وينصح الدكتور بزره بإستخدام الفواكه الخمسة التالية، لتوفير المتطلبات اللازمة للشعر ومنع تساقطه:

البابايا

قال الدكتور بزره: أن الكولاجين هو البروتين المتوفر بكثرة في الجسم، يساعد أيضا في الحفاظ على الأدمة- تلك الطبقة الوسطى من بشرتك التي تحتوي على جذر كل شعرة فردية قوية وصحية”. وأوضح بزره أن جسم الإنسان يقوم بإنتاج الكولاجين عن طريق الجمع بين بعض الأحماض الأمينية، التي توجد عادة في الأطعمة التي يتناولها الإنساس، مثل اللحم البقري ومنتجات الألبان والدجاج والسمك والفاصوليا والبيض ولكن هذه العملية تتطلب مكون رئيس وهو توفر فيتامين С . وتتميز فاكهة البابايا بأنها غنية بفيتامين C كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي يؤدي نقصه في الجسم بفقدان الشعر.

الأناناس

كشف خبير التغذية أن معظم الناس يعرفون وجود “الجذور الحرة”، وهي عبارة عن ذرات غير مستقرة تتطور في الجسم ويمكن أن تقوم بإتلاف الخلايا، مسببة بعض الأامرض والشيخوخة. وقال بزره: “ما لا تستوعبه هو أن الجذور الحرة قد تلحق الضرر أيضاً ببصيلات الشعر،بشكل خاص يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة

وللقيام بمحاربتها يحتاج الجسم إلى مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في فاكهة الأناناس، مثل فلافونويدات والأحماض الفينولية. وتتميز مضادات الأكسدة هذه بأنها تتواجد لفترة طويلة، ما يجعلها فعالة بشكل خاص

الخوخ

قال الدكتور بزره: من الضروري توفير الرطوبة في فروة الرأس للحفاظ على صحة الرأس وعدم فقدان الشعر التي تحتوي على غدد زيتية تنتج زيتا طبيعيا الذي يساعد على نمو الشعرة”. ويعتبر الخوخ بأنه غني بفيتامينات، A وC، لذا يعد مرطباً طبيعياً رائعاً لترطيب للشعر.

الكيوي

الكيوي يحتوي على منسبة جيدة من فيتامينات: A وE وk، ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل: بيتا كاروتين ولوتين وزانثين. كما يعد الكيوي جيد لإنتاج الكولاجين لأنه غني بفيتامين C، ويحتوي أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي توفر الرطوبة. وأوضح بزره أن الكيوي يحتوي أيضا معادن الزنك والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية المناسبة لفروة الرأس فـ تعمل على تقوية الشعر من جذوره.

التفاح

يعتبر التفاح غنيا بالفيتامينات الضرورية التي تحاف على فروة رأس صحية وتمنع قشرة الرأس. كما أن التفاح غني بمضادات الأكسدة التي تقوم بإبعاد الجذور الحرة، وتساعدة على تجديد الخلايا.