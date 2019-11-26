تزايد ضحايا الرصاص الراجع في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

تزايدت في الآونة الأخيرة، ضحايا الرصاص الراجع الناجمة عن إطلاق الرصاص في الأعراس وأثناء تشيع قتلى المليشيا الحوثية وأثناء تبادل الإشتباكات في محافظة إب وسط اليمن.

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وأفادت مصادر محلية، بأن أحد نزلاء السجن المركزي بمدينة إب أصيب برصاص راجع، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج ولا يزال في العناية المركز نتيجة إصابته البالغة.

و تأتي إصابة السجين برصاص راجع بعد أيام قليلة من مقتل الشاب "محمد الرجوي" برصاص راجع بمدينة إب، في ظل زيادة ضحايا الرصاص الراجع الناجمة عن إطلاق الرصاص في الأعراس وأثناء تشيع قتلى المليشيا الحوثية وأثناء تبادل الإشتباكات بين عناصر مسلحة بعدد من مناطق وبلدات إب.