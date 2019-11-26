تعرف على أبرز الإنجازات الأمنية لفرع الشرطة العسكرية بالمخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

المخا - الخليج 365

تواصل الشرطة العسكرية فرع المخا بقيادة العقيد بسام الحرق، تأمين مداخل ومخارج المدينة وتحقق إنجازات أمنية كبيرة، حيث تمكنت من ضبط العديد من الشحنات المهربة والتي تحمل مواد متفجرة وذخائر وأسمدة مهربة كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.



وتحدث النقيب عثمان جابر القطيبي رئيس عمليات الشرطة العسكرية، أن الشرطة العسكرية ومنذ تأسيسها قامت بتأمين مداخل ومخارج مدينة المخا واستطاعت تحقيق إنجازات أمنية كبيرة في المدينة.

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وأضاف القطيبي، أن الحس الأمني واليقظة الدائمة لأفراد وجنود الشرطة العسكرية قد تكللت بضبط وإحباط الكثير من عمليات التهريب للشحنات التي تحمل مواد متفجرة وذخائر كانت في طريقها للمليشيات ..

وأشار القطيبي إلى أن الشرطة العسكرية تحكم سيطرتها على ثلاثة مداخل للمدينة وهي: نقطة ذوباب والتي تعتبر المدخل الرئيسي لجبهة الساحل الغربي، ونقطة الحيمة والتي قامت بتأمين المدينة من إتجاه الشمال، ونقطة الخضراء وتعتبر كمدخل رئيسي للمدينة.

يذكر أن الشرطة العسكرية قد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي بإتجاه مدينة المخا منذ يومين كانت تستهدف مستشفى أطباء بلا حدود ،وأسقطتها الشرطة العسكرية على بعد 200 متر من المستشفى.