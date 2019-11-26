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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف العربي: إطلاق سراح 200 أسير حوثي الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 200 أسير حوثي، بحسب ما ذكرته قناة العربية.

كما أشار، إلى أن رحلات جوية انطلقت من صنعاء لنقل المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفق المصدر ذاته.

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