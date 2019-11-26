بالصور.. وصول أربع آليات جديدة مخصصة لمناولة الحاويات إلى ميناء المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت مصادر رسمية في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، بأن أرصفة ميناء المكلا ، وصلت إليه الشحنة الأخيرة من الآليات الجديدة المخصصة لأعمال شحن وتفريغ الحاويات بالميناء ، وتعتبر الشحنة الثالثة والنهائية للآليات المستورة من إيطاليا وبلجيكا وسريلانكا عبر الخط الملاحي العالمي (MSC) .



وأوضح "المهندس سالم علي باسمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي" ، أن الشحنات الثلاث تحوي اجزاء من رافعة شوكية 45طن ورافعة ريتش تيكر 45طن صناعة إيطالية من شركة(Ferrari) مخصصتين لمناولة الحاويات ، و قاطرتين صناعة بلجيكية من شركة (Mol) ، ومقطوتين لنقل الحاويات صناعة سريلانكية .

و قال "رئيس مجلس الإدارة" ، أن المؤسسة وبتمويل ذاتي وقعت اتفاقية شراء بطريقة قانونية وإجراءات رسمية مع الشركة الإماراتية بورتيك لينك للتجارة العامة وكلاء شركة فراري الإيطالية في الشرق الأوسط على الاستيراد والتركيب والتدريب لحاجة الميناء لآليات مناولة حاويات حديثة تلبي النشاط المتزايد وتُحسن مستوى الخدمات بالميناء.

وأضاف "المهندس باسمير" أن المؤسسة في انتظار خبير إيطالي وطاقم متخصص من الشركة لتركيب الآليات وتدريب عمال التشغيل والصيانة بالميناء ومن المقرر دخول الآليات للخدمة في نهاية ديسمبر.

واردف "باسمير" أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة من أجل إنجاح عملية التوريد رغم الصعوبات الكثير خصوصاً أن الشركات الأوروبية رفضت التعامل مع المؤسسة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد ، إلا أن المؤسسة وبالتنسيق والمتابعة مع شركة كندا للتموين والتوريد وكلاء الشركة الإماراتية باليمن تم إستكمال إجراءات التوريد.

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الجدير بالذكر ان مؤسسة موانئ البحر العربي وبتمويل ذاتي كلي ، قد نجحت قبل فترة من استيراد ثمانية سبريدرات لمناولة الحاويات ، وأدوات شحن وتفريغ ، وقطع غيار رافعات شوكية ، ومولدين كهربائيين قدرة الواحد 250KVA ، وقطع غيار للقاطرة بحرية.