شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير : انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية قبل قليل.. ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً.. ويوجه تحذير شديد اللهجة..(شاهد صور الانقلاب التي ارعبت كل الحكام العرب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تردد أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، عن وجود انقـ.ـلاب عسـ.ـكري، بعد نشر الصفحة الرسمية لجهاز مكـافحة الإرهاب إلى بيان يؤكد ذلك، وأصدرت قيادة العمـليات المشتركة، بيان نشره مركز الإعلام الأمني، أكد فيه أن الصفحة تعرضت إلى اختـ.ـراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة.

وشدد البيان على أن ما نشر عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقا. من جانبه قال رئيس جهاز مكافـحة الاٍرهـ.ـاب، طالب شغاتي الكناني، إنه “ينفي الأخبار التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة جهاز مكـافحة الارهـاب”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

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وشدد على أن “جهاز مكافـحة الاٍرهـاب كان وما زال هو سور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية”.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجـاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحـ.ـاربة الفـ.ـساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، ما ادى إلى وقوع مئات القتـ.ـلى والمصـابين.

وكانت أطلقت قـ.ـوات الأمن العراقية النـار على متظاهرين في جنوب العراق، ما أسفر عن مقـ.ـتل ستة أشخاص على الأقل في مظاهرات الاحتجـاج المستمرة في العراق.

ولقـ.ـى ثلاثة أشخاص على الأقل مصـرعهم وأصـيب نحو 87 آخرين في صـدامات بين قـوات الأمن والمتظـ.ـاهرين في أم قصر بمحافظة البصرة الأحد، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق التي طالبت الحكومة العراقية بالتدخل الفوري “لوقف استخدام العـ.ـنف المـفرط”.

وفي وقت متأخر من ليل السبت، قتـل ثلاثة أشخاص وأصيـب نحو 71 متظاهرا إثر مواجـهات مع القـوى الأمنـ.ـية قرب جسري الزيتون والنصر في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوبي العراق بحسب المفوضية نفسها.

وكان المتظـ.ـاهرون قد تجمعوا قرب ثلاثة جسور رئيسية في مدينة الناصرية، وقطـ.ـعوا الطريق المؤدي إلى شركة نفط ذي قار.

وتجمل تقارير إعلامية عدد من قتـلوا منذ اندلاع موجة الاحـتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 300 شخص، فضلا عن إصـابة الآلاف. بيد أن وزارة الصحة العراقية أجملت عدد القتـلى بـ 111 شخصا من المحـتجين والقـ.ـوات الأمنية من دون أن توضح بدقة توزيع عددهم بين الجانبين أو الفترة الزمنية التي قتـ.ـلوا فيها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.