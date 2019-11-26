مرشحة إماراتية تخسر انتخابات"إيكاو"وتحرج عيال زايد ومستشار ابن زايد هنأها بالفوز وأصبح مسخرة تويتر.

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عدن - ياسمين التهامي - اغبى صاحب نظريات وبروفسور في السياسة والثقافة والاقتصاد@Abdulkhaleq_UAE زف البشرى لأغبى شعب على وجه الأرض بفوز مرشحتهم

حمارة القايله بمنصب رئاسة @ICAO وتناسى الثور بان هناك دولة مؤثرة في أي انتخابات بالعالم تحمل الرمز 974 ولها الكلمة الطولى عليه وعلى معزبه

حاول مرة أخرى

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