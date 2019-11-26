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عدن - ياسمين التهامي - لا بد من معرفتها لتدارك الأمر سريعًا...أعراض نقص فيتامين د



هناك أعراض لنقص الفيتامين دD في الجسم، وتشمل التعب وضعف العضلات، وأحيانًا جفاف البشرة وحصول تشنجات في الجسم. كل هذه الأعراض تعكس عمل هذا الفيتامين، ويستدعي الأمر التأكد من وجود نقص أم لا، من خلال اللجوء إلى تحاليل الدم اللازمة.

تعرّفي في ما يلي إلى أعراض نقص فيتامين د D:

- الاكتئاب: قد يكون من الممكن أنّ الفيتامين د D يحمي الخلايا العصبية التي تصنّع الدوبامين والسيروتونين، وهما الناقلان العصبيان الضروريان لحسن سير وظيفة الدماغ.

جديد اب برس :

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- مشاكل في الأمعاء: الأشخاص الذين يعانون التهابات مزمنة في الأمعاء، أو حساسية الغلوتين، أو مرض كرون، هم أكثر عرضة لنقص الفيتامين د.نقص الفيتامين د يسبب مشاكل في الأمعاء



- ألم العظام: الألم المزمن في المفاصل والعضلات والعظام، قد يشي بوجود نقص في الفيتامين د.



- ضعف المناعة: الفيتامين د يساهم في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ويحمي بالتالي من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.



- التعب والإرهاق: الفيتامين د D يعزز القدرة على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وقدرة الأمعاء على تنظيم محتواها في الدم. كما يساعد كذلك على محاربة التعب وتقوية نظام المناعة. وفي حال نقص الفيتامين دD في الجسم سيكون من الصعب جدًّا أن يكون الشخص قويًّا ونشيطًا.نقص الفيتامين د يؤدي إلى الشعور الدائم بالتعب



- جفاف الجلد: قد يعود السبب الأصلي لجفاف الجلد بشكل غير طبيعي، إلى نقص الفيتامين دD. إذ يتدخل هذا الفيتامين في عملية ترطيب الجلد والأنسجة. كما يساعد هذا الفيتامين في التغلب على أمراض جلدية مختلفة.

نصيحة: لا تهملي تناول العناصر الغذائية الغنية بالفيتامين د، كما التعرّض لأشعة الشمس لمدة عشر دقائق في اليوم. واسألي طبيبكِ عن تناول مكملات فيتامين د D الغذائية.