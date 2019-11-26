شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" حضرموت تتهيأ لافتتاح مطار الريان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع محافظ حضرموت (شرق اليمن) اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، على التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمطار الريان الدولي بالمكلا الذي سيستقبل يوم غد الاربعاء أول رحلة خارجية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت، أن الاخير شدد على ضرورة التجهيز الجيد لإعادة تدشين المطار والاستقبال الأمثل للمسافرين، وافتتاح الصالات الجديدة التي أنشأت بمواصفات عالية وحديثة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جديد اب برس :

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ووجه المحافظ الجهات العاملة في المطار بتسهيل إجراءات وصول المسافرين والتعامل الراقي مع الركاب المسافرين والواصلين عبر المطار.

ودخل مطار الريان مطلع الشهر الجاري ضمن نظام حجوزات رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية، دون أن يتم تحديد موعد تدشين الرحلات.

وكانت لجنة من هيئة الطيران برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد زارت مطار الريان في 17 اكتوبر الماضي للاطلاع على جاهزية المطار لإعادة تشغيله واستئناف رحلاته الجوية.

الجدير بالذكر أن ومطار الريان مغلق منذ عام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت واستمر إغلاقه بعد تحريرها في 2016.