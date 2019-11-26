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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"من هو الفنان اليمني الذي سيشارك حفل افتتحاح بطولة خليجي 24 بالدوحة مساء اليوم ؟ ( التفاصيل كاملة )

الدوحة لمشاهدة حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين «خليجي 24».



ويشارك في بطولة خليجي 24 ثمانية منتخبات أبرزها المضيف قطر، والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى سلطنة عمان حاملة اللقب، والعراق واليمن والكويت، وتستمر البطولة حتى 8 ديسمبر المقبل.



وقُسمت هذه المنتخبات إلى مجموعتين، المجموعة الأولى في خليجي 24 تضم منتخبات: قطر، الإمارات، العراق، واليمن، أما المجموعة الثانية في خليجي 24 فتضم منتخبات: السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان. وستقام المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين منتخبي قطر ونظيره المنتخب العراقي ضمن مباريات المجموعة الأولى، على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022، وسيستضيف أيضًا مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها بين الإمارات واليمن.



أما حفل الافتتاح فسيشارك فيه عدد من الفنانين العرب، من بينهم الفنان اليمني صلاح الأخفش، الذي ظهر قبل نحو سنة يتحدث بفخر عن مصرع والده وهو يقاتل بصفوف مليشيا الحوثي قبل أن يغادر اليمن إلى دولة قطر المعادية للشرعية اليمنية والتحالف العربي. جديد اب برس : Advertisements

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