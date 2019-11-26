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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" بـ38 ألف دولار...باريت الأميركية المرعبة تباع في اليمن



عرضت أسواق السلاح اليمنية قناصة بـ"باريت M107 ARM" للبيع مقابل 21 مليون و660 ألف ريال، ما يعادل 38 ألف دولار اميركي. [الدولار=570]. ونشر احد حسابات بيع السلاح في "تويتر" صورة للقناصة الاميركية الشهيرة بـ"المرعبة" بقيمة 38 ألف دولار اميركي. جديد اب برس : Advertisements واستخدمت القوات الاميركية القناصة "باريت" في استهداف عناصر القاعدة وداعش في افغانستان والعراق. وقال "انليست مايك" الباحث المتخصص في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا في حسابه على "تويتر": "القناصة ليست نادرة في اليمن، ولكن هذا يعد أول شيء أراه للبيع في السوق اليمنية".

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