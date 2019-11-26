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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تفاصيل اولية...اندلاع حرب قبلية وسقوط جرحى في صنعاء

اندلعت حرب قبلية اليوم الثلاثاء بين مسلحين قبليين من منطقة خولان جنوب العاصمة صنعاء . وقال مصادر محلية ام حرب قبلية اندلعت في قبيلة الحداء ثوبان العشة، بين أفراد قبيلة ال عنبل الواقعة في خولان والتابعة لمحافظة صنعاء. جديد اب برس : Advertisements وافاد المصدر ان الاشتباكات اسفرت عن اصابة ناصر على مسعد، وماجد أحمد مصلح من الطرفين. واشار المصدر أن الاشتباكات لا زالت مستمرة حتي اللحظة بالتزامن على حشد المقاتلين التابعين للقبيلتين مع استمرار التوتر وتأهب كبير بين الطرفين، ولا وجود لوساطة حتى الآن.

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