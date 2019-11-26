حصري.. خلافات إخوانية حادة بتعز على خلفية إقالة قائد المحور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن خلافات حادة نشبت أمس الاول بين القيادات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح بتعز على خلفية إقالة قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج، وإعادة القائد السابق اللواء الركن خالد فاضل لتولي قيادة المحور.



وذكرت المصادر لمراسل "الخليج 365" بأن هناك ترتيبات بتعيين الحاج محافطاً للمحافظة أو ملحقا عسكريا".

وفي التفاصيل، كشفت المصادر ، عن خلافات حادة نشبت بين القيادات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح بتعز على خلفية إقالة قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج، وإعادة القائد السابق اللواء الركن خالد فاضل لتولي قيادة المحور.

وكان ناشطون إصلاحيون نشروا، قبل أيام، معلومات عن صدور قرار جمهوري بتعيين "فاضل" الذي أقيل من منصبه قبل عام قائداً للمحور خلفاً للحاج، في حين لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية قرار التعيين.

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وأكد مصدر في قيادة محور تعز، مباشرة "فاضل" لعمله في قيادة المحور منذ الأربعاء الماضي.

وبحسب المصادر عبر عدد من القيادات عن استيائها مما وصفته التغيير المفاجئ وغير المدروس للحالة الراهنة التي تشهدها تعز، معتبرين القرار استهانة بالقيادات التابعة للحزب واحراقها بالقرارات غير المدروسة، حسب وصفها.

وانتقد قادة عسكريون المبررات التي ساقها الحزب للاقالة، معتبرين أن قضية ركود الجبهات قضية سياسية تتعلق بالحزب نفسه، متسائلين عن مليارات الريالات التي صرفت بهدف إطلاق عمليات عسكرية وصفوها بالفاشلة وكانت الأموال تذهب لجيوب قيادات في الحزب.

وبحسب المصادر فإن مستشار محور تعز عبده فرحان المكنى بسالم هاجم في أحد الاجتماعات الأسبوع الماضي "سمير الحاج" وفترة توليه لقيادة المحور خلال الفترات السابقة. وقال ساخرا "إن المكان المناسب للحاج ديوان القات" وإن طبيعة المرحله تحتاج التغيير.

ووفقاً للمصادر استدرك سالم سخريته بالحاج وقال "إن هناك ترتيبات بتعيين الحاج محافطاً للمحافظة أو ملحقا عسكريا".