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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة إحتجاجية للمطالبة بالقبض على جناة قتلوا "الفلاحي" في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
نظم العشرات من أبناء مديرية حبيش وقفة إحتجاجية بمدينة إب للمطالبة بإلقاء القبض على قتلة الشاب الفلاحي بمحافظة إب وسط اليمن.
ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات تطالب بالقبض على قتلة الشاب "أمجد عبدالواحد الفلاحي" وتقديمهم للعدالة، وسط اتهامات للمليشيا الحوثية بالتهرب من كشف ملابسات الجريمة وعدم القبض على الجناة، حيث تؤكد المصادر إلى مقتل "الفلاحي" برصاص مليشيا الحوثي.
وفي موضوع آخر، ووسط حزن خيم على الجميع،شيع أبناء مدينة إب جثمان الشقيقتين "نهلة وجليلة أحمد علي قايد" في موكب جنائزي مهيب شهدته محافظة اب، واللتان قتلتا برصاص مسلحين اقتحموا منزلهم بمديرية المشنة بمدينة إب، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.
وطالب المشيعون بسرعة محاسبة ومحاكمة قتلة الشابتين، ومناشدات للناشطين والإعلاميين الإلتفات لجريمة مقتل الفتاتين والضغط الإعلامي والحقوقي لإجبار الجهات المعنية لمحاسبة ومحاكمة الجناة.
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