بالصور.. مكتب أوقاف تعز يحيل بعض المخالفين لنيابة الأموال العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

عقد مكتب الأوقاف والإرشاد بتعز، اجتماعه الدوري ، برئاسة القاضي خالد البركاني والذي ضم جميع مدراء إدارات المكتب.



حيث تم في بداية الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق واقراره ،وفي بداية الاجتماع أشاد المكتب بالخطوات الجادة التي تمت صباح هذا اليوم من قيادة السلطة المحلية وادارة الأمن لايقاف الاعتداء المستمر على اراضي الاوقاف في شعب الشامي.

ودعا مكتب الاوقاف السلطة المحلية إلى الاستمرار في تلك الجهود ،مؤكداً لما من شأنه ردع العابثين بأراضي وممتلكات الاوقاف ، موضحاً انه سيستمر في متابعة كل المعتدين على ممتلكات الاوقاف وعلى موظفيه ومواجهتهم امام القضاء وكافة الجهات الرسمية بكل حزم.

كما استمع المكتب لتقرير حول النشاط الإعلامي الذي دشنه في المدارس وذلك للتعريف بالوقف عبر الاذاعة المدرسية ، ووجه الشكر والتقدير لجميع المدارس التي شاركت في تلك الفعالية.

واقر مكتب الاوقاف في اجتماعه، التبرع لمؤسسة الأمل لمكافحة السرطان بنصف مليون ريال ، كما اقر تحمل جزء من نفقات انشطة المعاقين حركيا.

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كما أقر الاجتماع توحيد الاذان الاول في مدينة تعز ، وفوض مدير عام المكتب بالتشاور مع العلماء لتحديد المدة بين الاذان الاول والاذان الثاني.

ووجه مكتب الاوقاف الشؤون المالية بسرعة استكمال اجراءات فرش مسجد المطهر خلال الاسبوعين القادمين.

كما اقر مكتب الاوقاف في اجتماعه رفع مرتبات المساجد التي لها أوقاف في المحافظة بنسبة 300% على ان يبدأ هذا العام بمساجد المظفر والغفران ومسجد المطهر.

كما تم في الاجتماع إقرار الصيغة النهائية لعقد إيجار الأراضي، ووجه الشؤون القانونية بسرعة استكمال اعداد صيغة عقد المسقفات خلال هذا الاسبوع .

واختتم المكتب إجتماعه بالموافقة بالاجماع على إحالة متولي أوقاف كل من مديريات الشمايتين والمخاء وجبل حبشي السابقين إلى نيابة الأموال العامة ، بسبب إخفائهم وثائق الاوقاف في تلك المديريات.