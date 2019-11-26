المشتركة تكبد الحوثيين قتلى وجرحى وتصد هجومهم بحيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي صباح اليوم الثلاثاء على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى.



وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات هاجمت مناطق شمال غرب حيس ، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة ..

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وأضاف المصدر أن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات وخاضوا معها اشتباكات عنيفة استمرت لساعات ، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحيها وتم تدمير أسلحة ثقيلة دفعت بها لتعزيز الهجوم ، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون ورائهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ويأتي هجوم المليشيات بعد يوم واحد من وصول المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء ، في الوقت الذي تهاجم المليشيا مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي في سعي منها لنسف الهدنة وجهود السلام الأممية.