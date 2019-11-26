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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكبد الحوثيين قتلى وجرحى وتصد هجومهم بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي صباح اليوم الثلاثاء على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى.
وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات هاجمت مناطق شمال غرب حيس ، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة ..
وأضاف المصدر أن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات وخاضوا معها اشتباكات عنيفة استمرت لساعات ، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات عشرات القتلى والجرحى في صفوف مسلحيها وتم تدمير أسلحة ثقيلة دفعت بها لتعزيز الهجوم ، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار يجرون ورائهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
ويأتي هجوم المليشيات بعد يوم واحد من وصول المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء ، في الوقت الذي تهاجم المليشيا مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي في سعي منها لنسف الهدنة وجهود السلام الأممية.
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