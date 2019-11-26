شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تستكمل تحويل رسوم الطلاب المبتعثين للدراسة في 15 دولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت وزارة المالية، تحويل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019م للطلاب المبتعثين بالخارج في 15 دولة، بحسب الكشوفات والأسماء المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بشأن الاهتمام بالطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.

جديد "الخليج 365"

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وأكد وزير المالية سالم بن بريك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، استكمال الوزارة كافة الإجراءات وعملية تحويل الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019م للطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي والجهات الأخرى في 15 دولة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بواجباتها وتهيئة الظروف الملائمة للطلاب من أجل استكمال تحصيلهم العلمي في مختلف المجالات والتخصصات .. مؤكدا التزام الوزارة بالضوابط المالية المتعلقة بالرسوم الدراسية وكشوفات التخرج انسجامًا مع فترات الابتعاث لكافة المراحل في مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء، في توفير قيمة تذاكر السفر للطلاب الذين انتهت فترة ابتعاثهم العلمي.

ونوه الوزير بن بريك، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ووزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجهات الرسمية المعنية في سبيل خدمة الطلاب المبتعثين بمختلف الدراسات، وذلك عبر الاهتمام ومتابعة سداد الرسوم الدراسية وحصول الطلاب على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم رغم شحة الإمكانيات والظروف التي تمر بها البلاد، وحالة الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على البلاد وسيطرتها على موارد الدولة.