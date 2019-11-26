شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جنوني لـ الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. اسعار الصرف اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إرتفعت اسعار العملات الأجنبية امام الريال اليمني و كان آخر الأسعار للشراء التي وصل إليها السوق صباح الثلاثاء : الريال السعودي جديد "الخليج 365" Advertisements صنعاء 152.50 ريال عدن 155 ريال. الدولار الأمركي صنعاء 579 ريال عدن 590.50 ريال

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