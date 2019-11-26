شكرا لقرائتكم خبر عن مديرعام قعطبة يلتقي بضابط مشروع الصحه في منظمة الانقاذ الدوليه بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى العقيد احمدناجي صالح المريسي مديرعام مديرية قعطبه اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في مكتبه بالدكتور عادل هادي ضابط مشروع الصحه في منظمة الانقاذ الدوليه بالضالع

وفي بداية اللقاء رحب المديرالعام بضابط الانقاذ ناقلالهم تحيات وتقدير محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح

جديد "الخليج 365"

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وخلال اللقاء تم مناقشة جملة من القضايا الهامة والطارئة حيث اطلع المديرالعام ضابط منظمة الانقاذ على الاوضاع والظروف الصعبة التي مرت بهامديرية قعطبه خلال المرحلة السابقة والاضرار الكبيرة التي سببتها ميليشيات الحوثي خلال حربها واعتدائاتها التي قامت بها على المديريه وماالحقته من الاضرار بالكثير من الخدمات والمشاريع في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمياة والصرف الصحي والطرقات والنظافة والتحسين وقدكان لذالك أثر كبير في زيادة مضاعفة معاناة ابناء المديريه

وتابع مديرعام قعطبه حديثه قائلا بان قعطبه من اكبرمديريات محافظة الضالع واكثرها تضررا ولم تعطي حقها من المشاريع والخدمات

واكد المديرالعام في سياق حديثة بان منظمة الانقاذ الدولية شريك أستراتيجي واساسي وكانت من اوائل المنظمات الدولية التي تدخلت في المديريه وتلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات للمديريه في اكثرمن مجال .

وفي سياق حديثة اكد المديرالعام بانه سعيد جدا بزيارة مسؤول المنظمه لانقاذ ومشاهدتة للوضع في المديريه بعينة وبنفسة فوضع قعطبه مختلف وقد رايتم ذالك باعينكم فنحنوا نعاني من مشاكل في مجالات مختلفة الصحية والتعليمية والمياة ومشاكل الصرف الصحي ومشاكل النظافة والتحسين فالقمامة مكدسة ومتراكمة منذو سنوات في شوارع ولا يوجد معانا الآت ومعدات لنقل هذة القمامة وكل هذه المشاكل تركت أثر كبير على صحة الناس

وتابع المديرالعام حديثه قائلاً باننا نعول بدرجة اساسيه على منظمة انقاذ الدوليه في زيادة الدعم للمديريه وتوسيع مجالات تدخلاتها لتشمل جميع الخدمات

وفي سياق حديثة ثمن المديرالعام مختلف اوجه الدعم السخي الذي تقدمة منظمة الانقاذ لقعطبه مقدما لهم شكرة وتقديرة للمنظمه ولفريق الانقاذ وللجهود التي يبذلونها في قعطبه

وكذالك الشكر والتقديرللدكتور محمد علي الدبش مديرعام مكتب الصحه بالضالع والدكتور مثني سعيد مدير الصحه بقعطبه على الجهود التي يبذلونها والدعم الذي يقدموه لقعطبه وتواصلهم وتنسيقهم مع المنظمات الدولية من اجل استهداف المديريه وتقديم الخدمات الصحية للمديريه

من جانبه الدكتور مثني سعيد مديرمكتب الصحة تحدث عن اهمية الخدمات التي تقدمها المنظمه للمديرية ودعاهم إلى زيادة الدعم و مضاعفة الجهود وتوسيع نطاق عملهم ليشمل كافة مناطق المديريه فقعطبه بحاجة ماسة إلى مزيدا من التدخلات من قبل المنظمة في شتى المجالات وخصوصاً في جانب الصحه بالمديريه بحاجه لعربات متنقله فهناك الكثيرمن مناطق وعزل المديريه في مريس وقعطبه بحاجه للخدمات الصحيه لبعدها عن المراكز والمرافق الصحيه وقلة الكادر الصحي الموظف وهناك مرافق صحيه بحاجةلتاهيل وتاثيث وتدخل من المنظمه وكذالك توسيع الخدمات في مركز الطوارئ التوليديه ليشمل عمل عمليات قيصريه والاحالة للمرضى وتاهيل الكادر الصحي وتفعيل عمل المرافق الصحية واعتماد حوافز للكادر الصحي وتوفير الادويه فالمديريه بحاجة ماسه لدعم المنظمه نظرا لظروف المأساوية التي تمر بها المديريه

من جانبه الدكتور عادل هادي ضابط الصحة بلجنة الانقاذ مقدما الشكر والتقدير للمدير العام على هذا اللقاء واتاحة الفرصة لهم واهتمامه وجهوده من اجل تحسين الخدمات في المديريه قائلاً بان لجنة الانقاذ الدولية في مجال الصحه تدخلت بعربات متنقله وفريق طبي متكامل ومتنقل بين عامي 2017 و حتى مارس 2019وسيتم اعادة الفريق نهاية العام ان شاء الله

واكد هادي ان فرق لجنة الانقاذ الدولية متكاملة فهو يقدم الرعاية الصحية الاولية وخدمات الصحة الانجابية و التطعيم و مسح وعلاج حالات سوء التغذية و تقديم المشورة للحوامل و المرضعات و التثقيف الصحي المجتمعي

والتدخل في الطوارئ التوليدية من خلال دعم العمال بالحافز ودعم المرفق بالاثاث و المعدات و الادويةوتأثيث معظم الوحدات و المراكز الصحية التي تدخلنا بهاومشاركة مكتب الصحة في حملات التطعيم ضد الكوليرا و التيتانوس و التنسيق للمشاركة في حملة التطعيم ضد الدفتيرياوالتدخل في الوحدة الصحية شقران بدعمها بالمعدات والاثاث و الادوية و الحافز الشهري للعمال

مؤكدًا بان المنظمه ستعمل على زيادة الدعم وتوسيع مجالات تدخلاتها في المديرية وسيقوم بنقل كل الخدمات واحتياجات المديريه لمسؤولي المنظمة

حضر اللقاء الاستاذ احمدعبود مديرمكتب المديرالعام والاستاذ فؤاد ابوهدال مديرالزراعه والاعلامي علي عميران مديرالاعلام والاستاذ عمرعياش مدير الصناعه والعقيد علي الدقاني مدير الامن السياسي والاستاذ محمدقاسم مدير الرقابه والنقيب صبري محمد