شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصورة.. الأمير محمد بن سلمان يرتدي الثوب الشتوي ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي (تعرف على سعره) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لفت الجاكيت الذي ارتداه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، خلال رعايته سباق الفورمولا إي في الدرعية ، أنظار السعوديين ، وتداولوا صوراً للجاكيت على تويتر .

وعبر هاشتاق #جاكيت_ولي_العهد ، الذي وصل للترند على تويتر ، عبر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد ، وحضوره هذه المناسبه بجاكيت رياضي .

جديد الخليج 365:

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المرصد ترصد لكم أبرز التعليقات عبر الهاشتاق :

– يسلم هالطول وتسلم هالهيبة ربي يحفظه ويخليه لنا .

– لا تتحمسون وتشرونه لن والله ما يلق إلا عليه .

– من زاد الجاكيت فخامة هو من لبسه أطال الله في عمره وصحته .. الجميل يبقى جميل وأنيق .

– مهوب على الجاكيت على اللي لابسه طال عمركم .

فيما قال عدد من المغردين أن سعر الجاكيت يتراوح ما بين 800 و 900 ريال سعودي .

جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، قد شهد اليوم انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في مستهل فعاليات موسم الدرعية.