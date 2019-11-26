شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالصورة.. الشابة اليمنية الحسناء التي ظهرت بجانب الفنانة اللبنانية المثيرة هيفاء وهبي ( شاهد غيرة هيفاء وهبي من الجمال الصارخ للفتاة اليمنية ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول عددا من الناشطين صورة جديدة لابنة الزعيم الجنوبي علي سالم البيض، وبحسب الناشطين فإن "تماني" ابنة البيض ظهرت برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتوسطهما زوجها الفنان ملحم زين. جديد الخليج 365: Advertisements

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