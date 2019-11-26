الجيش الوطني يكبد مليشيا الحوثي عديد قتلى وجرحى بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أعلنت قوات الجيش الوطني، الاثنين، مقتل وإصابة نحو سبعين من مليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات بالحديدة غربي اليمن، خلال اليومين الماضيين.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن، "أكثر من 19 حوثيا قتلوا وجرح أكثر من 50 آخرين، جراء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع".

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ونقل المركز عن مصادر طبية قولها: إن "11 جثة و38 جريحا وصلوا إلى صنعاء السبت والأحد من جبهة الساحل الغربي، تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري، فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و12 جريحاً معظمهم في حالة حرجة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد "تكثيف الحوثيين خروقاتهم للهدنة الأممية بشن هجمات ومحاولات تسلل في مديريات الدريهمي وبيت الفقية (الجاح) والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة انتهت بالفشل، وتكبيدهم خسائر فادحة".

ودارت منتصف ليلة الأحد وصباح أمس مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن قتلى وجرحى حوثيين، إضافة إلى سقوط آخرين بقصف لمقاتلات التحالف.