- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يرأس اجتماعاً للدفع بتحسين وتطوير العمل بميناء المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بميناء المكلا ، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع الميناء وسبل الدفع بتحسين وتطوير العمل بالميناء.
وفي اللقاء الذي حضره المسؤولين بمؤسسة موانئ البحر العربي وجمارك المحافظة وجمرك الميناء وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وخفر السواحل والإجهزة الامنية والعسكرية، القى محافظ حضرموت كلمة أكد فيها أهمية ميناء المكلا بوصفه واجهة مهمة للمحافظة وأحد المرافق المهمة التي تدير العجلة الاقتصادية في المحافظة والوطن.
وأشاد المحافظ بالنجاحات التي حققها ميناء المكلا خلال الثلاثة الأعوام الماضية في تأمين عدّة محافظات، وأعلن عن مشاريع توسعة وأجهزة حديثة ستدخل الخدمة بالميناء قريباً لتحسين مستوى العمل.
وشدد المحافظ على أهمية تنسيق العمل بين مختلف الجهات العاملة بالميناء والاهتمام بسرعة تفريغ البواخر وخلق آلية جديدة تسهم في تقديم أداء أفضل وتطوير العمل في الميناء.
وأشار رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير الى ان الميناء يستقبل في العام 28 ألف حاوية وحقق ارباحاً كبيرة .
مشيراً الى ان رافعات ثقيلة وقاطرتين ستصل الميناء قريباً ستسهم في إعطاء دفعة في مجال تقل الحاويات، وستكون بحلول العام القادم 5 رافعات جاهزة للعمل ستحل مشكلة مناولة الحاويات بالميناء ، كما يسعى الميناء لاستقدام ( تك) جديد ومعدات أخرى وصيانة أرصفة الميناء وادخال نظام البطاقة الالكترونية لعمال الميناء وأقامة دورات للغة الانجليزية للعمال والجهات المرتبطة بالعمل المباشر في الميناء.
وجرى في اللقاء مناقشة سبل تطوير الاداء في الميناء وحلحلة المعوقات التي تعترض العمل فيه .
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يرأس اجتماعاً للدفع بتحسين وتطوير العمل بميناء المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.