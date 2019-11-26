الوكيل الكثيري و مرجعية قبائل وداي حضرموت يلتقون مستشار الرئيس هادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
عقد في العاصمة السعودية الرياض لقاء ضم رئيس الوزراء السابق ، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور / أحمد عبيد بن دغر و وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري و رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت و الصحراء الشيخ عبدالله صالح الكثيري و عدد من قيادات و شيوخ مرجعية قبائل وادي حضرموت و الصحراء
و في اللقاء أشاد الدكتور احمد بن دغر بجهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء التنموية و حفاظها على عمل مؤسسات الدولة بنظامها الاساسي و أبعاد وادي حضرموت و الصحراء عن أتون الفوضى و الصراعات السياسية التي أضرت كثيرا بالوطن موكدا تقدير و حرص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لهذه الجهود و توجيهاته الكريمة المستمرة بالاهتمام بأوضاع مديريات والوادي و الصحراء و دعم سلطته المحلية و تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
و قال وكيل وادي حضرموت عصام الكثيري في اللقاء الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تعمل وبكل إمكانياتها و مواردها المتاحة لتعزيز مستوى حياة المواطنين و الخدمات المقدمة لهم و تنفيذ العديد من المشاريع و أستيعاب التوسع السكاني الناتج عن نزوح آلاف اليمنينن الى مدن وادي حضرموت ، مشيدا بمستوى الدعم والاهتمام الذي تبدية رئاسة الجمهورية و الحكومة بوادي حضرموت و الصحراء .
و شدد الحاضرون في اللقاء على أهمية حصول وادي حضرموت و الصحراء على حقوق كاملة في شتى المجالات، دون المساس بوحدة حضرموت، و التي تضمنتها قرارات و توجيهات القيادة السياسية و العمل على التنسيق المستمر مع محافظات الاقليم الأخرى و التهيئة للدولة الاتحادية القادمة، و عدم الالتفاف لكل الاصوات الاعلامية التي تحاول شق صف المحافظة وأهلها لصرف اهتمام الرأي العام عن القضايا الهامة و المصيرية في البلاد .
حضر اللقاء الشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري و المنصب سعيد بن عبدالله باوزير و الشيخ أنور منصور التميمي و الحكم سالم محسن بن نهيد النهدي .
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