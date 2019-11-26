شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المنطقة العسكرية الرابعة تفاجئ الجميع وتعلن الاستنفار العسكري وتبداء بالانتشار بالمناطق... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة برقية تعلن فيها رفع درجة الاستعداد القتالي لوحداتها العسكرية. ووجه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري بمنع دخول أي قوى مسلحة أو مجاميع تحت أي تسمية الى أبين وعدن والضالع ولحج إلا بتصريح من رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" أو من التحالف العربي. جديد "الخليج 365" Advertisements مشددا على ضرورة الالتزام بتلك الاوامر حتى تتم تسوية حوار جدة. وجاء في نص البرقية: "من قائد المنطقة العسكرية الرابعة: عليكم رفع الاستعداد القتالي مهما قست عليكم ظروف الحياة والوطن في خطر ومنع دخول أي قوى مسلحة أو مجاميع تحت أي تسمية الى أبين وعدن والضالع ولحج حتى تتم تسوية حوار جدة الا بتصريح من فخامة رئيس الجمهورية أو من التحالف العربي".

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