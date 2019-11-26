شكرا لقرائتكم خبر عن في واقعة تاريخية ..."لأول مرة"امراة يمنية تتولى منصب قيادي في الجيش اليمني ومحمد العرب ينشر فيديو... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة مجتمعية بمحافظة الجوف وأول مرة في تاريخ الجيش اليمني تتولى قائدُ الامدادِ والتموين والتسليح امرأة ٌ يمنية تدعى ام يحيى الدهمي. مراسل العربية محمد العرب، كان له هذا اللقاء مع أم يحيى الدهمي. جديد "الخليج 365" Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة تاريخية ..."لأول مرة"امراة يمنية تتولى منصب قيادي في الجيش اليمني ومحمد العرب ينشر فيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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