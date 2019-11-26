ورد الان :"فيديو مرعب" نهايه ماسويه...وسط صراخ وبكاء وانهيارالركاب...طائرة ركاب على متنها 360 راكب تشتعل في الهواء وتقذف النيران في كل مكان

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عدن - ياسمين التهامي - عاش ركاب طائرة بوينج ، لحظات مروعة انطلاق الدخان واشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عند استعدادها للهبوط في مطار لوس أنجلوس بالولايات المتحدة . ووفقا للفيديو يظهر انطلاق الدخان واشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عند استعدادها للهبوط.

وذكرت آآآآ وكالة ” سبونتيك ” أن آآآآ الحادث وقع ، أمس الخميس 21 نوفمبر ، على متن طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط الجوية الفلبينية، والمتجهة إلى مانيلا، ولاحظ الطيارون، بعد وقت قصير من الإقلاع، مشاكل مع أحد المحركات وقرروا القيام بهبوط اضطراري. وبحسب موقع “فلايت رادار”، ظلت الطائرة في الهواء مدة 15 دقيقة،آآآآ لم يتعرض الركاب البالغ عددهم 342 وأفراد الطاقم البالغ عددهم 18 لأي إصابات جراء الحادث.

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