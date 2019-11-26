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عدن - ياسمين التهامي - قرارً عسكريً مرعب لدول الخليج والشرق الأوسط...اردوغان يفجر مفاجأه ويعلن عن القائد العربي العظيم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، قرارًا صادمًا لدول منطقة الخليج وربما الشرق الأوسط.

وخلال زيارته لقطر كشف أردوغان عن الانتهاء من تشييد ثكنة عسكرية تركية جديدة في قطر، وأطلق عليها اسم قائد عربي ومسلم عظيم.

إعلان أردوغان جاء بمثابة الصدمة لقيادات دول الخليج ولا سيما الدول التي أعلنت مقاطعة قطر منذ نحو عامين وتقودها السعودية والإمارات، كما يمثل الإعلان صدمة لمصر التي تجمعها علاقات متوترة بالدولتين.



وأكد "أردوغان" خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى"، وأطلق على القاعدة العسكرية اسم القائد الإسلامي خالد بن الوليد.

جديد اب برس :

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وكشف الرئيس التركي في تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الأناضول" الهدف من تشييد ثكنة عسكرية جديدة في قطر، مؤكدًا أنه يتمثل في قيادة القوات التركية القطرية المشتركة نحو الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب، قائلًا: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر"

وأرسل رسالة لقيادات دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والإمارات قال فيه: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة".





وأضاف في رسالة تبدو تحذيرية لعدة أطراف غير متوافقة مع قطر: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".

من داخل قطر.. أردوغان يعلن قرارًا عسكريًا صادمًا لدول الخليج



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، قرارًا صادمًا لدول منطقة الخليج وربما الشرق الأوسط.





وخلال زيارته لقطر كشف أردوغان عن الانتهاء من تشييد ثكنة عسكرية تركية جديدة في قطر، وأطلق عليها اسم قائد عربي ومسلم عظيم.

إعلان أردوغان جاء بمثابة الصدمة لقيادات دول الخليج ولا سيما الدول التي أعلنت مقاطعة قطر منذ نحو عامين وتقودها السعودية والإمارات، كما يمثل الإعلان صدمة لمصر التي تجمعها علاقات متوترة بالدولتين.





وأكد "أردوغان" خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى"، وأطلق على القاعدة العسكرية اسم القائد الإسلامي خالد بن الوليد.

وكشف الرئيس التركي في تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الأناضول" الهدف من تشييد ثكنة عسكرية جديدة في قطر، مؤكدًا أنه يتمثل في قيادة القوات التركية القطرية المشتركة نحو الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب، قائلًا: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر"

وأرسل رسالة لقيادات دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والإمارات قال فيه: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة".





وأضاف في رسالة تبدو تحذيرية لعدة أطراف غير متوافقة مع قطر: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".