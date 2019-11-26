بتهمة لا تخطر على بال.. القبض على نجل علي عبد الله صالح (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الخليج 365: Advertisements الت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية الكورية الجنوبية بمطار سيول الدولي القت القبض على خالد عفاش نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح عفاش الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية بتهمة غسل الأموال. ونقل موقع فري بوست عن مصادره - قبل ساعات - أن شرطة أمن مطار سيول الدولي ألقت القبض على خالد عفاش برفقة عبدالحافظ السمه الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة والاستثمار وبحوزتهم حقيبة نقود دبلوماسية دولارات ومستندات ورقية وسندات تحويل أموال مشبوهه أثناء عودتهم من العاصمة الكورية سيول من أجل شراء أسهم في شركة فورتشن جلوبال الكورية للبتروكيماويات.

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