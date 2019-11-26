شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: مسؤول أمريكي يفجر مفاجأة مدوية .. قطر تعلن انضمامها للتحالف مع السعودية والإمارات.. ووكالة دولية تكشف ”تفاصيل طارئة” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الاثنين، إن قطر والكويت أبلغتا الولايات المتحدة إنهما ستنضمان إلى تحالف بحري تشكل بقيادة أمريكا ويضم السعودية والإمارات، ردا على سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكولونيل جون كونكلين، رئيس هيئة أركان التحالف، إن "قطر والكويت أبلغتنا بالفعل بأنهما ستنضمان ومن ثم فالأمر مسألة وقت".

يذكر أن تحالفا عسكريا بحريا بقيادة واشنطن في البحرين، قد بدأ أعماله يوم الـ7 من الشهر الحالي لحماية الملاحة في منطقة الخليج بمشاركة ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا وأطلق على المهمة البحرية اسم "سنتينال"، ومن المتوقع أن تشمل مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان، وصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

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