شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مرعب لـ طائرة ركاب على متنها 360 راكب تشتعل في الهواء وتقذف النيران في كل مكان وسط صراخ وبكاء وانهيار الركاب فكيف كانت النهاية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عاش ركاب طائرة بوينج ، لحظات مروعة انطلاق الدخان واشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عند استعدادها للهبوط في مطار لوس أنجلوس بالولايات المتحدة . ووفقا للفيديو يظهر انطلاق الدخان واشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عند استعدادها للهبوط. وذكرت وكالة ” سبونتيك ” أن الحادث وقع ، يوم الخميس 21 نوفمبر ، على متن طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط الجوية الفلبينية، والمتجهة إلى مانيلا، ولاحظ الطيارون، بعد وقت قصير من الإقلاع، مشاكل مع أحد المحركات وقرروا القيام بهبوط اضطراري. وبحسب موقع “فلايت رادار”، ظلت الطائرة في الهواء مدة 15 دقيقة، لم يتعرض الركاب البالغ عددهم 342 وأفراد الطاقم البالغ عددهم 18 لأي إصابات جراء الحادث. جديد الخليج 365: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مرعب لـ طائرة ركاب على متنها 360 راكب تشتعل في الهواء وتقذف النيران في كل مكان وسط صراخ وبكاء وانهيار الركاب فكيف كانت النهاية.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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