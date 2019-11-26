شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن اتفاق سوري إيراني على بناء المدن والضواحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بدأت في طهران أمس اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية.

وانطلقت هذه الاجتماعات في إطار تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تحقيق قفزة نوعية في مجال الإنشاء والتشييد وبناء الضواحي والمدن بما تتطلبه مرحلة الإعمار في سوريا.

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وترأس الاجتماعات عن الجانب السوري وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي.

وأكد عبد اللطيف، حسب "سانا"، أهمية التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والبدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية، وقال إن هناك مجالات وفرصا كثيرة للعمل والتعاون الثنائي يجب استثمارها وإزالة العقبات أمام مسيرة التعاون من خلال الخطط التنفيذية للمشاريع السكنية ومشاريع الخدمات العامة في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطرق الإيراني استعداد وزارته والمؤسسات المتعلقة بها للتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.

وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق شراكات مشتركة في مجال الإسكان والأشغال العامة وتكثيف الجهود لتنفيذ كل ما تم بحثه على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدين كما تم بحث مسودة البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم من قبل خبراء الطرفين ليصار إلى توقيعها خلال هذه الزيارة.